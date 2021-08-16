Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?
Kabine ne zaman? Koronavirüs salgınında önemli kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Salgının seyri ve aşılamada gelinen noktayla ilgili olarak yeni kararların ne olacağını merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ertelendi mi?
Koronavirüs salgını sürecinde önemli kararlar kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Milyonlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı niye neden ertelendi?
Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?
Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması beklenen toplantı ise orman yangınları sebebiyle ertelendi. Merakla beklenen kabine toplantısının 16 Ağustos’ta yapılması bekleniyordu. Ancak bakanların çoğunun orman yangını ve sel felaketi bölgelerinde olması sebebiyle kabine toplantısı bir kez daha ertelendi. Kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.