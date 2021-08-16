Koronavirüs salgını sürecinde önemli kararlar kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Milyonlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı niye neden ertelendi?

Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması beklenen toplantı ise orman yangınları sebebiyle ertelendi. Merakla beklenen kabine toplantısının 16 Ağustos’ta yapılması bekleniyordu. Ancak bakanların çoğunun orman yangını ve sel felaketi bölgelerinde olması sebebiyle kabine toplantısı bir kez daha ertelendi. Kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.