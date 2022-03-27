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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

28 Mart kabine toplantısı kararları | Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek?

Yeniakit Publisher
2022-03-27 21:57:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Merakla beklenen kabine toplantısının 28 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesinin Rusya-Ukrayna savaşı olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca ekonomik gelişmeler ve salgınla ilgili konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

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