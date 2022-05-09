Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları nelerdir?

Kabine Toplantıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Beştepe'de Bakanların katılımı ile yapılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda son günlerin en tartışılan gündem maddesi olan Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenlerin durumunun ele alınması planlanıyor.

Kabine toplantısı bugün mü?

Kabine toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Başta enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. 3600 ek gösterge artışındaki yasa da masada olan konular arasında olması bekleniyor. Enflasyonla ve fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak yeni adımlar ile sahadan gelen son bilgiler de kabinede ele alınacak. Ayrıca yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terör operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar da değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.