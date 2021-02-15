Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısında sunuyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısının bu hafta Çarşamba günü yapılması tahmin ediliyor. Aralıklı gerçekleşen Kabine toplantıları genel olarak saat 15:00’te başlıyor ve toplantı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19:00-20:00 arası basın karşısında halka toplantı sonuçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bu hafta Çarşamba günü toplanması beklenen Kabine toplantısında; okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmalarının konuşulması tahmin ediliyor.

Kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Mart ayından itibaren koronavirüs bulaşma riskinin azaldığı, vaka sayısının azaldığı il ve ilçelerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine yönelik Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin de Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.