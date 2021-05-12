Kabine toplantısı tarihi Türkiye'nin gündeminde... Yasakların ne zaman kalkacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Beklentiler geçen pazartesi günü yapılacağı şeklindeydi fakat yapılmadı. Şimdi gözler 17 Mayıs Pazartesi gününe çevrilmiş durumda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyledi. Erdoğan “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.