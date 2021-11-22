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Gündem Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona yasakları geri döner mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona yasakları geri döner mi?

Bugün kabine toplantısı var mı? Milyonlar salgının seyri, aşılamada gelinen durum, döviz kurlarındaki hareketlilik gibi sebeplerden dolayı kabine toplantısının yapılacağı tarihe yakından araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:06:00 -
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona yasakları geri döner mi?

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. Son dönemde günlük vaka sayıyı 20 ila 30 bin arasında değişiyor. Vatandaşlar okulların kapanıp kapanmayacağını, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona yasakları geri döner mi?

Kabine toplantıları genellikle iki hafta aralıkla yapılıyor. Son kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Bu sebeple 22 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgınla ilgili olarak sunum yapacağı ve yerli aşı konusunda gelişmeleri aktaracağı gelen haberler arasında.

Ayrıca toplantıda döviz kurları ve terörle mücadele konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Vatandaşlar koronavirüs salgını sebebiyle yasakların geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Ancak gelen haberlere göre geçtiğimiz bir buçuk yılda uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki süreçte uygulanmasının düşünülmediği yönünde.

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