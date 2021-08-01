Koronavirüs salgını süresince milyonlar kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Vaka sayılarının artmasıyla bir kez daha gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?

Salgında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi ‘Kabine toplantısı hangi gün?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Kabine toplantısı son olarak 12 Temmuz’da yapıldı. Bur sonraki kabine toplantısının 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kulislerde ise artan vakalar sebebiyle bazı kararların çıkacağı konuşuluyor. Ancak bu konuda da resmi bir bilgi mevcut değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sık sık vatandaşları kurallara uyma ve aşı olma konusunda uyarıyor. Bakan Koca, “Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun” dedi.

Bir diğer paylaşımda Bakan Koca, “Vaka sayılarında 20 bin sınırının üzerindeyiz. Almadığımız tedbirleri alalım, ertelediğimiz aşımızı olalım. Sebepleri tersine çevirirsek sonuçlar hızla değişir” ifadelerini kullandı.