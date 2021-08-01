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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?

Korona yasakları geri döner mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan yasaklar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Son iki haftada ise vakalar artmaya başladı. Vakaların 20 bin seviyesini geçmesinin ardından pek çok kişi “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, korona yasakları döner mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:14:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?

Koronavirüs salgını süresince milyonlar kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Vaka sayılarının artmasıyla bir kez daha gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?

Salgında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi ‘Kabine toplantısı hangi gün?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Kabine toplantısı son olarak 12 Temmuz’da yapıldı. Bur sonraki kabine toplantısının 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kulislerde ise artan vakalar sebebiyle bazı kararların çıkacağı konuşuluyor. Ancak bu konuda da resmi bir bilgi mevcut değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sık sık vatandaşları kurallara uyma ve aşı olma konusunda uyarıyor. Bakan Koca, “Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun” dedi.

Bir diğer paylaşımda Bakan Koca, “Vaka sayılarında 20 bin sınırının üzerindeyiz. Almadığımız tedbirleri alalım, ertelediğimiz aşımızı olalım. Sebepleri tersine çevirirsek sonuçlar hızla değişir” ifadelerini kullandı.

1 Ağustos koronavirüs tablosu | Güncel korona vaka sayısı
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