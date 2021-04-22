Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısında yeni kararlar alınacak mı? Kabine toplantıları koronavirüs salgınında son derece önemli. Bu sebeple vatandaşlar salgının seyriyle ilgili olarak yeni kararların ne zaman alınacağını, bir sonraki kabine toplantısının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?
Koronavirüs salgını boyunca kabine toplantıları yakından takip ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar bir sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?
Son kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü gerçekleşti. Bir sonraki kabine toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısıyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Kabine toplantısında salgının seyrine göre yeni kararların alınması bekleniyor.