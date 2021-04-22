Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısında yeni kararlar alınacak mı? Kabine toplantıları koronavirüs salgınında son derece önemli. Bu sebeple vatandaşlar salgının seyriyle ilgili olarak yeni kararların ne zaman alınacağını, bir sonraki kabine toplantısının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?