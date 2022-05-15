Kabine toplantıları sık sık merak ediliyor. Bu sebeple bu hafta kabine toplantılarının olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bu hafta kabine olur mu?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Bu hafta kabine toplantısı olması beklenmiyor. Toplantının 23-27 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Son kabine toplantısında konut finansmanına yönelik kararlar alındı. Önümüzdeki kabine toplantısı da bu sebeple merakla bekleniyor.