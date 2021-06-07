İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın tarihi öne çekildi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılacak olması dolayısıyla öne çekilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.