Kabine ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgınında en önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kısıtlamalarla ilgili yeni kararları merakla bekliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman?

Yılın ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakalar azaldıkça kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağını ifade etmişti. Bu hafta kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Ancak toplantının hangi gün yapılacağına yönelik resmi bir açıklama mevcut değil.

Kabine toplantısında işletmelerin açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma yasağı saatleri, üniversitelerin ne zaman eğitime başlayacağı konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.