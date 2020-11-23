Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda geçtiğimiz hafta önemli kararlar duyuruldu. Hafta sonları saat 10.00-20.00 haricinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklandı. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son durumun ne olduğu ve vaka sayısını azaltmaya yönelik yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de kuruluyor.

Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.