Kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısının tarihi, hafta başında gündemde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde geçtiğimiz hafta koronavirüs tedbirlerine yönelik yeni kararlar alınmıştı. Bilim Kurulu üyelerinin bulunduğu toplantıda koronavirüsünde son durum ve vaka sayısını azaltmaya yönelik tedbirler değerlendirmeye alınıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda geçtiğimiz hafta önemli kararlar duyuruldu. Hafta sonları saat 10.00-20.00 haricinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklandı. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son durumun ne olduğu ve vaka sayısını azaltmaya yönelik yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de kuruluyor.
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.