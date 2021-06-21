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Gündem Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?
Gündem

Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?

Hangi korona yasakları kalktı? Koronavirüs salgını sürecinde kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. 31 Mayıs’ın ardından merakla beklenen kabine toplantısı 21 Haziran’da gerçekleşti. Vatandaşlar hangi yasakların kalkacağını, hangilerinin süreceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı yasakları neler? Hangi yasaklar sona erdi?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 20:18:00 -
Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Peki, hangi yasaklar bitti?

Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” ifadelerini kullandı.

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