Kabine toplantısı kararları | 18 Temmuz kabine kararları
Milyonlar kabine toplantısını büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle de KYK borcu bulunanlar toplantının ne zaman yapılacağını, toplantının ardından kararlarının neler olacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantı kararları ne oldu?
Kabine toplantısı uzun süredir heyecanla bekleniyordu. Merakla beklenen kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü 14.30'da başladı. Peki, kabine toplantısı kararları ne oldu?
Kabine toplantısı kararları | 18 Temmuz kabine kararları
Kabine toplantısı 14.30’da başladı ve halen sürüyor. Toplantı sona erdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.