  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kabine toplantısı kararları | 18 Temmuz kabine kararları
Yaşam

Kabine toplantısı kararları | 18 Temmuz kabine kararları

Milyonlar kabine toplantısını büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle de KYK borcu bulunanlar toplantının ne zaman yapılacağını, toplantının ardından kararlarının neler olacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantı kararları ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 15:38:00 -
Kabine toplantısı kararları | 18 Temmuz kabine kararları

Kabine toplantısı uzun süredir heyecanla bekleniyordu. Merakla beklenen kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü 14.30'da başladı. Peki, kabine toplantısı kararları ne oldu?

Kabine toplantısı kararları | 18 Temmuz kabine kararları

Kabine toplantısı 14.30’da başladı ve halen sürüyor. Toplantı sona erdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23