Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantılarında gündeme dair önemli konular görüşülüyor. Alınan kararlar ise toplantıların ardından açıklanıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bugün yapılacak mı?

Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Son kabine toplantısı 22 Kasım’da gerçekleşti. Kabine toplantıları 15 günde bir yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki toplantının 6 Aralık’ta yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak için yarın yurtdışına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu sebeple kabine toplantısının 13 Aralık’ta yapılması bekleniyor.