Kabine krizi! Ülkenin Başbakanı 5 bakanı görevden aldı

Tunus'ta yakın zamanda yaptığı kabine revizyonu sebebi ile Cumhurbaşkanı Kays Said ile arası açılan Başbakan Hişam el-Meşişi, 5 bakanı görevden alarak yerlerine kabinede bulunan diğer bazı isimleri vekaleten atadı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meşişi, kabine revizyonundan önce de bu görevleri yürüten Adalet Bakanı Muhammed Busta, Enerji, Endüstri ve Madenler Bakanı Salva es-Sagir, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş, Bayındırlık ve İskan Bakanı Leyla Cefal ile Tarım, Su ve Balıkçılık Bakanı Aksa el-Bahri'yi görevden aldı.

Görevden alınan bu isimlerin yerine mevcut kabinedeki 2'si kadın 5 bakan vekaleten atandı.

Adalet Bakanlığına Hüsna binti Süleyman, Endüstri ve Madenler Bakanlığına Muhammed Busaid, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ahmed Azum, Tarım, Su ve Balıkçılık Bakanlığına Muhammed Fadıl Kerim, Gençlik ve Spor Bakanlığına ilse Siham el-İyadi vekaleten görevlendirildi.

Açıklamada, "Başbakanlığın kabine revizyonunun tamamlanması ve bakanların Anayasa çerçevesinde görevlerine başlaması için tüm çözümlere açık olduğu" yönündeki ifadeler dikkati çekti.

Meşişi, krizin çözümü için adım attı

Başbakan Meşişi, Cumhurbaşkanı Said'in kabine revizyonuna itirazına karşılık attığı bu adımla, Meclisten güvenoyu alan yeni bakanları göreve başlatmak yerine halihazırda kabinede görev yapan isimleri bu bakanlıklara vekaleten atayarak bir hamle yaptı.

Cumhurbaşkanlığından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki "kabine revizyonu krizi"

Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu almıştı.

Teamül gereği yeni bakanların göreve başlaması için Cumhurbaşkanı'nın davetiyle yemin etmeleri gerekiyordu, ancak Said, bakanları yaklaşık 2 haftadır yemin törenine çağırmamıştı.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki çekişmede, basın üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon daha da yükselmişti.