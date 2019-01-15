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Kabile yola çıktı: Hedef ABD sınırları

Fakirlik ve şiddet nedeniyle ülkelerinden kaçan Orta Amerikalıları Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak üzere yola çıktı.

15 Ocak 2019 Salı 23:39
Kabile yola çıktı: Hedef ABD sınırları

Ülkelerindeki fakirlik ve şiddetten kaçtıklarını söyleyen Orta Amerikalıların ABD'ye kitlesel göçü devam ediyor. Orta Amerika'dan yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.

Honduras'tan 600 ilw 800 arasındaki kişinin küçük otobüslerle ve yaya olarak yola çıktığı bildiriliyor. Göçmen kafilesinin Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya mı yoksa başka bir yere mi gideceği belirsizliğini korurken, ABD sınırına ulaşmaya çalışırken Guetemala ve Meksika'da hem destek hem de eleştiri konusu olması bekleniyor.

Honduraslı yetkililer geçen yıl giden kafiledeki 2 bin 500 kişinin halen Tijuana'da beklediğini belirtiyor, ancak 7 binden fazla kişinin de Honduras'a döndüğünü söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınırdan ABD'ye geçmesinin yasaklama konusundaki kararlılığı sürerken, Orta Amerika ülkelerinden oluşan kafileler ABD göç politikası tartışmasının merkezine yerleşti. ABD Başkanı Trump kafileleri duruduracağını birçok kez tekrar ederken, Meksika sınırına da ABD birliklerini konuşlandırdı.

Kaynak: DW

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:39
  1. Meksika
  2. ABD
  3. ABD Başkanı Trump
  4. Honduras
  5. ABD Başkanı Donald Trump

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