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Gündem Kabil'den kaçmaya çalışan Afganlar hareket eden uçağa tutunmaya çalıştı
Gündem

Kabil'den kaçmaya çalışan Afganlar hareket eden uçağa tutunmaya çalıştı

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından başka ülkelere gitmeye çalışan Afganların, havalimanındaki tehlikeli girişimi kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:02:00 - 2021-08-16 14:02:36

Afganistan'da Uluslararası Kabil Havalimanı'ndan kaçış görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Başkent Kabil'de kontrolü ele alan Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar, soluğu havalimanında aldı.

Valizleriyle sivil uçakların etrafında bekleyişlerini sürdürenlerin ardından benzer görüntü, ABD Hava Kuvvetleri uçağında yaşandı.

Binlerce insanın pistte ilerleyen uçağı adeta sarıp, koştuğu görüldü. Uçağa tutunmaya ve uygun bölmelere girmeye çalışan Afganlar, bu yöntemle başka ülkelere uçmaya deniyor ancak ölümlü kazalara davetiye çıkarıyor.

Çaresizlik içindeki bazı Afganların uçağın üzerine çıkmayı başardığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

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