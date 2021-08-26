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Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'
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Dünya Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'
Dünya

Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bölgede gerçekleştirilen iki patlamada en az 3 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:56:00 - 2021-08-26 18:01:13
Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bölgede gerçekleştirilen iki patlamada en az 3 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanına yakın bir bölgede iki patlama yaşandı.

ABD basınına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirsiz olduğunu kaydetti.

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