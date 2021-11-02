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Gündem Kabil’deki askeri hastane saldırısında ölenlerin sayısı açıklandı
Gündem

Kabil’deki askeri hastane saldırısında ölenlerin sayısı açıklandı

Taliban, bugün hastane yakınında yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kabil’de bulunan askeri hastaneye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 7 taliban üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:05:00 -
Kabil’deki askeri hastane saldırısında ölenlerin sayısı açıklandı

Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri hastaneye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 4’ü sivil, 3’ü Taliban üyesi toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sardar Mohammad Dawood Khan Askeri Hastanesi'ne terör örgütü IŞİD tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti.

"7 kişi hayatını kaybetti”

Saldırının ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, yerel kaynaklar tarafından açıklanan 15 can kaybını revize ederek, saldırıda 4'ü sivil, 3'ü Taliban üyesi toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mücahit, “IŞİD isyancıları hastanedeki sivilleri, doktorları ve hastaları hedef almak istedi, ancak hedeflerine ulaşamadan İslam Emirliği’nin güçleri tarafından hedef alındı ve ayakları yerden kesildi” ifadelerini kullanarak, 5 IŞİD militanının öldürüldüğü aktardı.

Mücahit, saldırının 15 dakika içinde kontrol altına alındığını ve IŞİD militanlarının hastanenin girişinde ve avlusunda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

 

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