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Aktüel Kabil'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Aktüel

Kabil'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:39:52 -
Kabil'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kabil'in Bagrami ilçesinde 2 kamu çalışanına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 2 çalışanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, söz konusu 2 kişinin hangi kurumda çalıştığı açıklanmadı.

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