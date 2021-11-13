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Dünya Kabil'de patlama: Ölüler var
Dünya

Kabil'de patlama: Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiiler'in yoğun yaşadığı mahallede bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlamada 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:14:00 -
Kabil'de patlama: Ölüler var

İran medyasına göre görgü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirdildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Ülke bir süredir camileri ve halka açık alanları hedef alan, onlarca cana ve daha fazla yaralanmaya neden olan bir dizi patlamaya maruz kalmıştı.

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