Kabil'de patlama: Bir anda kesildi

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.

Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektrik kesildi. Bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağının altı çizildi.

Patlamaya ilişkin bilgi verilmedi

Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi. Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.