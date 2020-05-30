Kabil'de özel televizyon kanalı çalışanlarına bombalı saldırı: 2 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, özel televizyon kanalı Khurshid çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Khurshid televizyonundan yapılan açıklamada, kanal çalışanlarını taşıyan aracın Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bombalı saldırıya uğradığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıda televizyon kanalında çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.