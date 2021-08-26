Kabil’de insan kaçaklığı yapan Blackwater'ın geçmişi karanlık işlerle dolu

Blackwater güvenlik şirketi, 1997'de Amerikan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki özel birliklerde görev yapmış Erik Prince tarafından kuruldu.

Washington yönetiminin güvenlik hizmeti aldığı şirketler arasında en çok gündeme gelen Blackwater, Dışişleri Bakanlığı personelini Irak'taki ayaklanmaların olduğu savaş bölgelerinde korumak amacıyla ABD hükümeti tarafından 2004'te kiralandı.

Sivil katliamları konusunda hakkında birçok iddia ortaya atılan şirket, ilk kez doğrudan ABD makamları tarafından 16 Eylül 2007'de Irak'ta 17 sivilin çalışanları tarafından kasten öldürülmesiyle suçlandı.

Blackwater için çalışan 4 eski paralı asker, 2008'de "kasten adam öldürmek" dahil çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

Şirket, adli sürecin başlamasının ardından kendini aklamak için 2009'da "Xe Service", 2010'da da "Academi" olarak isim değiştirdi.

Hassas ve gizli belgeler yayımlayan Wikileaks'in 2010'daki en çok dikkati çeken ifşaları arasında, ABD askerlerinin, güvenlik şirketi Blackwater çalışanlarının Irak'ta bir araca ateş açarak bir babayı öldürüp eşi ve kızını yaraladığını izlediği iddiası yer almıştı.

Trump'ın affı tartışmaları alevlendirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi katliamlara karışmış Blackwater'ın 4 eski paralı askerini affetmesi geçtiğimiz yıl tartışmalara neden olmuştu. Trump'ın affettiği 15 kişi arasında, 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan Blackwater çalışanları Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard da yer aldı.

Trump'ın görev süresinin son ayında bu kararı alması dünya kamuoyunda çok konuşulan konular arasındaydı.

Blackwater'ın en büyük müşterisi BAE

Şirketin sahibi Prince'in 2011'de Irak'tan sonraki durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Prince'in yönettiği Reflex Responses şirketi, Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan için eski Amerikan deniz komandolarından oluşan 800 kişilik bir güvenlik gücü kurdu. Bu silahlı gücün o dönem BAE Veliaht Prensi'ne maliyeti 529 milyon dolar olarak açıklandı.

Maduro'nun devrilmesi için teklifte bulundu

2019'da ise Prince, Trump'a Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesini sağlamak için teklifte bulundu.

İddiaya göre, Trump'a 5 bin paralı askerden oluşan bir özel ordu konuşlandırılması teklifi iletildi ancak Trump böyle bir adım atmaya cesaret edemedi.

Libya'da hükümeti 2 kez devirme planı

Blackwater ile ilgili diğer bir iddia da Libya konusuyla ilgiliydi. Erik Prince ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının Libya'da darbeci lider Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti 2 kez devirme planları ortaya çıktı.

Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandığı belirtildi.

6 bin 500 dolarlık Afganistan tahliyesi

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi son olarak, ABD'li Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince'in Afganistan'dan tahliye olmak isteyenleri 6 bin 500 dolara Kabil Havalimanı'na kadar getirip tahliyelerini sağladığını yazdı.

Söz konusu operasyon için kişi başı 6 bin 500 dolar ücret aldıklarını ifade eden Prince, tahliyesine çalışılan kişi için fazla çaba gerekmesi durumunda fazladan ücret aldıklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Spaki, Blackwater'ın tahliyeleri için "Vicdanı ve ruhu olan hiçbir insan, bir ülkeden kaçmaya çalışan ve canları için endişe duyan insanların ızdırap ve acılarından kar sağlamaya çalışmaz" dedi.

Kaynak: TRT Haber