Kabil'de bombalı terör saldırısı! En az 10 kişi öldü
Afganistan Savunma Bakanlığı önünde patlayıcı yüklü aracı infilak ettiren teröristler, ardından çevreye ateş açtı. Patlama nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
Afganistan'ın başkenti Kabil, bugün sabah bir patlamayla sarsıldı.
Silahlı saldırganlar, Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlattı. Ardından çevreye ateş açıldı.
Al Jazeera en az 10 kişinin öldüğünü bildiriyor. Onlarca yaralı ise hastanelere taşındı.
Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.
Saldırının Taliban temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
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