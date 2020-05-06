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Aktüel

Kabil'de 5 DEAŞ üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:20:02 -
Kabil'de 5 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığınca yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başkent Kabil'in merkezi ve Şeker Dere ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, 5 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 8 örgüt üyesinin de sağ yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

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