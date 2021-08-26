  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'ta Umut harekatı
Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'
Fırtına’ya Iraklı sol bek
İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi
Gündem Kabil Havaalanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den flaş açıklama
Gündem

Kabil Havaalanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:28:00 - 2021-08-26 17:39:31
Kabil Havaalanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay