Kabe'ye hakaret eden provokatörler 'acil' notuyla cezaevinden mektup gönderdi!
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama'ya yönelik skandal hakaretten dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen tutuklu provokatörler avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen sergide Kabe'ye hakaret ederek Müslümanların sinir uçları ile oynayan tutuklu provokatörler, avukatları aracılığı ile cezaevinden mektup gönderdi.
Provokasyona cezaevinden devam
Tutuklu D.D. ve S.C.U. gönderdikleri mesajda, "Birçok şey var yazdığım. Umarım ileride paylaşacağım. Şimdi acil bir mesajım var. Eylemleri barışçıl ve sanatla, kimseyle çatışmaya girmeden sürdürebilsek ellerine koz vermemiş ve gündemi değiştirmelerine izin vermemiş oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak yaptıkları saygısızlığın sanat olduğunu savunmaya devam etti.
Mektup şöyle devam etti:
"Evet hepimiz sinirliyiz ve yanlışları görebiliyoruz ama mücadele etmeyi bilmedikleri yollarla devam edersek ne yapacaklarını bilmeyecekler. İstedikleri kaosu vermek yerine, barışçıl yollarla ve belki de Boğaziçi sevgi mantığını tüm üniversite ve ülkeye yayarak mücadele edebiliriz. Sanatla kalın, hoşçakalın."