Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi

yeniakit.com.tr Ramazan’ın son Cuma namazını kılmak için Mescid-i Haram’da toplanan Müslümanların Kâbe etrafında oluşturduğu görüntüyü İngilizlerin en önde gelen gazetelerinden Daily Mail “büyüleyici” buldu.

“Büyüleyici”

“Ramazan ayının Müslümanların en kutsal ayı olduğu” gibi temel bazı bilgilerin verildiği haberde, Mekke’ye bilhassa son 10 günde akın olduğu kaydedildi.

Gayrimüslimlerin girmesinin yasak olduğu bölgeye tüm dünyadan Müslümanların akın ettiği vurgulandı. Ayrıca haberde “tanrı” manasına gelen ve kendi inandıkları tanrıyı ifade için kullandıkları “God” kelimesi yerine “Allah” kelimesini kullanmaları da dikkat çekti.

Haberde Peygamber Efendimiz ise sadece mübarek ismi zikredilip “İslam’ın kurucusu” diyerek anıldı.

Kâbe ve Müslümanların birçok resmine yer verilen ve oluşturdukları görüntünün “büyüleyici” olduğu söylenen bu İngiliz haberi, Türkiye’de yaşayan ve Müslümanların ibadetleriyle problemli olup kıllanan bir yığın kimsenin halini düşündürttü.