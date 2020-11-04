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Dünya Kabe'de yağmur sevinci! Müslümanlar duaya sarıldı
Dünya

Kabe'de yağmur sevinci! Müslümanlar duaya sarıldı

Kutsal topraklarda tavaf yapan Müslümanlar Kabe'de yağmur sevinci yaşadı. Şiddetli yağışa rağmen ibadetlerini devam ettiren Müslümanlar yağan bereketle duaya sarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:41:00 -

Kabe-i Muazzama'da tavaf yapan Müslümanlar yağmur sevincini yaşadı. Yağmur bereketini fırsat bilen Müslümanlar duaya sarıldı.

Kabe'de yağmur sevinci

Kabe'de ibadet eden Müslümanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağan yağmuru bereket olarak gören Müslümanlar ellerini semaya açıp dua etti.

Müslümanlar, yağmur eşliğinde tavaf yapmanın mutluluğunu yaşadı.

 

Bazı Müslümanlar da Kabe'de yağan yağmuru izleyerek anın tadını çıkardı.

Mekke'de sel yaşandı

Öte yandan Mekke genelinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sel oluştu. Çok sayıda iş yerini su bastı.

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