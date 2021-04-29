Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de namaz kılan bir kişinin başına güvercin kondu. Güvercin namaz boyunca ibadet eden adamın başından ayrılmadı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Kabe'nin insanların yanı sıra kuşlar için de güvenli ve rahat bir yer olduğunu ifade etti.