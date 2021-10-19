Kâbe’de 1.5 yıl sonra kısıtlamasız sabah namazı

Suudi Arabistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte, Mekke’deki Mescid-i Haram’da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu.



Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mescid-i Haram’a ibadet etmeye gelen binlerce kişinin yaklaşık bir buçuk yılın ardından aralıksız saf tuttuğu görüldü.



“Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ilk sabah namazı” açıklamasıyla yapılan paylaşımda, binlerce Müslüman’ın Kâbe’ye yönelerek namaz kıldığı fotoğraflara yer verildi.



Suudi ajansı SPA’da 3 gün önce yayımlanan haberde, 17 Ekim (Dün) itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de ibadet edebileceği duyurulmuştu. Suudi, daha önce BioNTech, Astra Zenca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm dahil 6 tür aşının kabul edildiğini açıklamıştı.

Spor tesisleri de açıldı

Öte yandan; Suudi Arabistan Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da bakanlığa bağlı tüm tesislerin dünden itibaren taraftarları tam kapasite ile kabul ettiği duyuruldu. Tesislere girişin iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlarla sınırlı olacağı belirtildi.