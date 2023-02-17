  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kabe imamından depremzedeler için dua! Gözyaşlarını tutamadı
Dünya

Kabe imamından depremzedeler için dua! Gözyaşlarını tutamadı

Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:52:00 -

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul edilen Kabe'de okunan cuma hutbesinde depremzedeler için dua eden Şeyh Humeyd, gözyaşlarına boğuldu.

Humeyd, binlerce Müslümanın iştirak ettiği duasında şöyle niyazda bulundu:

"Allah'ım Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah'ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah'ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah'ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah'ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder."

İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua etti.

63 yaşındaki Zeki Amca herkesi duygulandırdı! Depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki!
63 yaşındaki Zeki Amca herkesi duygulandırdı! Depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki!

Yaşam

63 yaşındaki Zeki Amca herkesi duygulandırdı! Depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki!

Depremin ardından MEB'den flaş karar
Depremin ardından MEB'den flaş karar

Gündem

Depremin ardından MEB'den flaş karar

İHH’dan depremzede çocuklara psikososyal destek çalışması
İHH’dan depremzede çocuklara psikososyal destek çalışması

Aktüel

İHH’dan depremzede çocuklara psikososyal destek çalışması

Fuat Oktay depremle ilgili son durumu paylaştı
Fuat Oktay depremle ilgili son durumu paylaştı

Gündem

Fuat Oktay depremle ilgili son durumu paylaştı

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Gündem

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı
Gündem

Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Türkiye Komunist Partisi (TKP)'nin depremzedelere gönderdiği bağış görenleri şaşırttı. Hiç kimse böyle bir bağışın Türkiye Komunist Partisi..
Çağlar Söyüncü'nün transferi teklifi bedavaya gerçekleşti! Büyük sürpriz: Yeni adresi belli oldu
Spor

Çağlar Söyüncü'nün transferi teklifi bedavaya gerçekleşti! Büyük sürpriz: Yeni adresi belli oldu

Leicester City macerasını sonlandırmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. Milli stoperimiz, Atletico Madrid ile el sıkış..
Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz
Kültür - Sanat

Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Suudi Arabistan Tarihi Eserler Kurumu, El-Uhdud bölgesindeki kazılarda ayrıca İslamiyet öncesi dönemlere ait yazıtlar ile üç yüzük bulunduğu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23