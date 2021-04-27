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Dünya Kabe-i Muazzama'da sağanak yağış: Dolu altında tavaf
Dünya

Kabe-i Muazzama'da sağanak yağış: Dolu altında tavaf

Kabe-i Muazzama'daki Umreciler, yoğun yağış altında, tavafa devam ederken, Mekke'deki sağanak yağış bir süre de dolu olarak seyretti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 23:16:00 - 2021-04-27 23:17:02

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde şiddetli sağanak yağış yaşandı. Yağış, bir süre doluya dönerken, Umre'de olan Müslümanlar, yağış altında da tavafa devam etti.

Şiddetli yağış tavaftan vazgeçirmedi

Bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedilen görüntülere, yağışın oldukça şiddetli olduğu yansırken, Umrecilerin yağış altında da tavafı bırakmadığı gözlendi.

Yetkililerden açıklama: Yağış sürecek

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kötü hava koşullarına hazırlıklı olmaları istenirken, yağmurun yarın da etkili olacağı uyarısı yapıldı.

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