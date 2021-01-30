Kabe fotoğrafını yere seren şahıslar hakkında mahkemeden karar!
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İki kişi tutuklandı
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Terör örgütü PKK'ya ait dokümanlara da soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı bildirildi.