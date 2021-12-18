  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım

TİP'li Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde küstah tehdit!

'Köprüler 3 katı maliyetle yapıldı' Sen alsaydın Yavuz!

MHP'den dolar/TL kuru ile çarpıcı teklif: İfşa edilsinler!

Kılıçdaroğlu'nun provokatif çağrısı karşılık bulmadı! TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den açıklama

Rusya'nın dev savaş gemisinde büyük yangın! Sabotaj şüphesi

Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım! 'Başarıya ulaştıracağız'

İsmail Demir "Altay Tankı"ndaki gizli elleri ilk kez anlattı
Kadın - Aile Kabartma tozuyla saç açma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabartma tozuyla saç açma nasıl yapılır?

Kabartma tozu doğal bir temizleyici ve arındırıcı olduğu için, saçınızı kimyasallardan ve daha önce gördüğü işlemlerin kalıntılarından arındırmak için birebirdir.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:45:00 - 2021-12-18 11:52:17
Kabartma tozuyla saç açma nasıl yapılır?

Doğal saç rengi açma yöntemlerinden biri olan kabartma tozu, saçların birkaç ton açılmasına yardımcı olmaktadır. 

Karbonat ile saç rengi nasıl açılır?

Bir kaseye 2 tatlı kaşığı karbonatla 1,5 tatlı kaşığı hidrojen peroksiti koyup güzelce karıştırın. Boya fırçasını karışıma batırıp, saç renginizin açılmasını istediğiniz yere sürün. Alüminyum folyo ile maskeyi sürdüğünüz saçları sarın. Karbonatlı hidrojen peroksitli karışım saçlarınızda yarım saat kalsın.

Kabartma tozu saçı uzatır mı?

Saç köklerinin beslenmesini sağlayan doğal maskeler ile saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Kabartma tozu ile saç uzatma sağlamak için şu yöntemi uygulayabilirsiniz:

Gerekli olan malzemeler: 1 çorba kaşığı kadar kabartma tozu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve çay kaşığının dörtte biri kadar tarçın tozu gereklidir.

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırınız. Malzemelerin güzel bir şekilde çözülmesini ve karışmasını sağlayınız. Eğer maske biraz kuru olduysa içerisine biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Saçlarınızda aynı zamanda kepek sorunu mevcutsa birkaç damla çay ağacı eklenebilir. Sonrasında maskeyi saç diplerinize sürerek nasik bir şekilde masaj yapınız. 10-15 dakika kadar saç diplerine masaj yaparak uyguladıktan sonra doğal bir şampuan ile saçlarınızı yıkayınız.

Hızlı saç uzatan maske için kabartma tozu saça nasıl uygulanır diye merak ediyorsanız bu yöntemi yapabilirsiniz. Kepek problemlerine de iyi gelen bu yöntem sayesinde saçlarınızın sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay