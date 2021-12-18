Kabartma tozuyla saç açma nasıl yapılır?

Doğal saç rengi açma yöntemlerinden biri olan kabartma tozu, saçların birkaç ton açılmasına yardımcı olmaktadır.

Karbonat ile saç rengi nasıl açılır?

Bir kaseye 2 tatlı kaşığı karbonatla 1,5 tatlı kaşığı hidrojen peroksiti koyup güzelce karıştırın. Boya fırçasını karışıma batırıp, saç renginizin açılmasını istediğiniz yere sürün. Alüminyum folyo ile maskeyi sürdüğünüz saçları sarın. Karbonatlı hidrojen peroksitli karışım saçlarınızda yarım saat kalsın.

Kabartma tozu saçı uzatır mı?

Saç köklerinin beslenmesini sağlayan doğal maskeler ile saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Kabartma tozu ile saç uzatma sağlamak için şu yöntemi uygulayabilirsiniz:

Gerekli olan malzemeler: 1 çorba kaşığı kadar kabartma tozu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve çay kaşığının dörtte biri kadar tarçın tozu gereklidir.

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırınız. Malzemelerin güzel bir şekilde çözülmesini ve karışmasını sağlayınız. Eğer maske biraz kuru olduysa içerisine biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Saçlarınızda aynı zamanda kepek sorunu mevcutsa birkaç damla çay ağacı eklenebilir. Sonrasında maskeyi saç diplerinize sürerek nasik bir şekilde masaj yapınız. 10-15 dakika kadar saç diplerine masaj yaparak uyguladıktan sonra doğal bir şampuan ile saçlarınızı yıkayınız.

Hızlı saç uzatan maske için kabartma tozu saça nasıl uygulanır diye merak ediyorsanız bu yöntemi yapabilirsiniz. Kepek problemlerine de iyi gelen bu yöntem sayesinde saçlarınızın sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.