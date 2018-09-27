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Kabaran kekin çökmesini önlemek için ne yapmak gerekir?

Kabaran kekin çökmesini önlemek için ne yapmak gerekiyor. Merak edilen bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte kabaran kekler elde etmek için yapmanız gerekenler....

27 Eylül 2018 Perşembe 20:54
Kabaran kekin çökmesini önlemek için ne yapmak gerekir?

Kek her ne kadar kolay bir tarif ve yapması zaman almayan bir lezzet olarak bilinse de sonuç her zaman istediğimiz gibiolmayabiliyor. Fırında kabarmış ve şahane görünen kekinizin, tekrar kontrol ettiğinizde birden çökmesiyle mutlaka karşı karşıya gelmişsinizdir. Basit ipuçlarıyla moral bozan bu durumu önlemeniz mümkün.

Kekinizi sönük ve çökmüş bir biçimde fırından çıkarmak istemiyorsanız;

Kek yaparken yumurtanın beyazını ayırın. Kullanacağınız şekerin yarısını köpük olana kadar yumurtanın  beyazıyla çırpın. Kalan yarısını sarısıyla çırpın. Köpük halindeki yumurtayı bütün malzemeleri kattıktan sonra karıştırarak kalıba dökün.

Hazırladığınız kek hamurunu fırına koymadan önce kalıbı ile birlikte yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirin.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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