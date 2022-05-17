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Gündem Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na ceza tepkisi
Gündem

Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na ceza tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu’nun birçok insana dava açtığını belirterek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 02:26:00 -

Kabaktepe, “Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40’ın üzerinde dava açmış. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız.” dedi.

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