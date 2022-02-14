Kabaktepe: Masada nasıl oturacağını tartışanlar aday çıkartamaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşme hakkında konuşan Kabaktepe, "O fotoğraf bizi korkutmadı. Türkiye'nin 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttfakı'nın kazanacağına inancımız tam. Orada bir şüphemiz yok. O günkü masa bile tartışmalı bir masadır" dedi.

HDP'nin görüşmeye çağrılmamasına değinen Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Daha masada nasıl oturacaklarına karar veremeyen parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda da kavgaya tutuşacaklarını düşünüyorum. Asıl sorunları gizlemek için ortaya çıkarılan bir süreç olarak görüyorum. Asıl meselelerini konuşmuyorlar."

Yüksek fiyat tartışması

Yüksek fiyat tartışmaları hakkında konuşan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Burada ikili bir yaklaşım sergilemeye gayret gösteriyoruz. Birincisi Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle oluşan enerji üreten ülkelerin fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Tüm dünyada oldu. Dolayısıyla halka yansıdı. AK Partinin ekonomi politikasında aldığı kararlar neticesinde yaşanan artışlardan bahsedemeyiz. Küresel bazdaki krizin kendi enerjisini üretemeyen ülkelerde oluşan fiyat artışını doğurdu. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi, küresel krizin halkın üstünde oluşturduğu baskıyı azaltmak için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tedbirlerimizi alacağız."