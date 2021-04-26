Kabaktepe: İstanbul seçimi bugün kazanılmıştır

24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; CHP’nin, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sessiz kaldığını söyledi. Kabaktepe; "Sözde soykırım iddiaları üzerine 10 bin km uzaklıktaki ABD yönetimine tepki gösteren CHP, kendi İstanbul İl Başkanı’na tek kelime edemiyor. HDP’ye tek kelime edemiyor. Bunlar, Türkiye’nin kamu vicdanını zedelemiştir” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye, tıpkı Osmanlı'daki gibi insanlığın sığındığı son ada olmuştur. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin bu ada kimliğini tekrar yükseltmek için İstanbul Teşkilatı olarak en büyük desteği vereceğiz" diyen Kabaptepe, "Kan kardeşimizin başına bir hâl geldiğinde göstermemiz gereken tavrı, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz için de göstermeliyiz. 'Müslümanlar bir vücut gibidir, bir uzvu acısa bütün vücut hisseder' şuuru buradandır" ifadelerine yer verdi.

"İstanbul seçimi bugün kazanılmıştır"

Kabaktepe 2023 seçimlerine vurgu yaparak, "2023 Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımızı bağrından çıktığı İstanbul'dan %60+1 ile Ankara'ya; 2024'te AK Partili Belediye Başkanımızı Saraçhane'ye göndereceğiz. İstanbul seçimi bugün kazanılmıştır, 2024'te tescil edilecektir. İstanbul'un adı üzerinden provokatif hayaller kuranlar tarihte olduğu gibi bugün de hayallerinin altında ezilirler. 1453'ten beri İstanbul'dur. 2453'te de İstanbul olacak, 3453'te de. Türkiye Cumhuriyeti her daim buradadır" dedi.

"Kendi il başkanı'na ve HDP'ye tek kelime edemiyor"

Açıklamalarının devamında CHP'yi eleştiren Kabaptepe, "Sözde soykırım iddiaları üzerine 10 bin km uzaklıktaki ABD yönetimine tepki gösteren CHP, kendi İstanbul İl Başkanı'na tek kelime edemiyor. HDP'ye tek kelime edemiyor. Bunlar, Türkiye'nin kamu vicdanını zedelemiştir. Makama gelene kadar sevgi pıtırcığı, makama oturduktan sonra kibir abidesi. Siyasetin büyüklüğü, dilinizden dökülen sözlerle ve yaptığınız işlerle ölçülür. 'Muhatap almıyorum' demek kibrin tecessüm etmiş halidir" şeklinde konuştu.

"Söz değiştirme hızında formula yarışı olsa chp'liler hep birinci çıkar"

CHP'nin sürekli olarak söylem değiştirmesine değinen Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızın Şehir Hastaneleri projesine CHP'liler 'Ne gerek var?' dedi. Salgın baş gösterince 'Niye daha önce yapılmadı?' dedi. Söz değiştirme hızında formula yarışı olsa CHP'liler hep birinci çıkar" ifadelerine yer verdi.

Kabaktepe açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ne zaman sefer sayılarını artıralım dediniz de biz engel olduk?"

"İstanbul'a hangi parkı yapmak istediniz de biz 'hayır' dedik? İstanbul'a hangi ulaşım projesini yapmak istediniz de biz 'hayır' dedik? Ne zaman sefer sayılarını artıralım dediniz de biz engel olduk? İstanbul güzelleşecek. Gençlerimiz enerjisiyle bize güç katacak. Halka hizmeti esas alan, hem fen işlerinde hem halkla ilişkilerde hem de eser siyasetinde birinci AK Belediyecilik ile İstanbulumuz 2024'te yeniden tanışacak. CHP'li İBB'de israf düzeni kuruldu. İBB'nin söylediği yalanlardan matematik ağladı, standart sapma aralığı İBB sayesinde yüzde 70'lere çıktı"

"Daha güçlü Türkiye'yi nasıl inşa ederiz gayesiyle çalışıyoruz"

"Gençleri kategorilerle, kalıplarla ayrıştırmaya değil onlarla birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. Genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin hem bugününü hem de yarınlarını birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. Biz 'Türkiye'nin hem bugününe nasıl fayda sağlarız hem de gelecekte daha güçlü Türkiye'yi nasıl inşa ederiz?' gayesi ile çalışıyoruz. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özellik işte bu vizyondur."

"AK Parti'nin projeleri milletin talebidir"

"CHP'li İBB son 2 yılda 139 milyar TL'lik kaynak tüketti. Peki bu kadar kaynakla ne üretildi? Sadece 4 tane belediyemiz 4 milyar TL'lik bütçeyle 2 yılda 187 projeye imza attı. Musluk takma, temel atmama törenlerinden başka ne ürettiniz? AK Partimiz yaklaşık 20 yıldır siyaset arenasında iktidarda. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz hem milletimizin aslını ve inancını; hem de özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil ediyoruz. AK Parti'nin projeleri milletin talebidir."

"Yalanın yayılma hızı, doğruya göre 7 kat daha fazla"

"Yalanın yayılma hızı, doğruya göre 7 kat daha fazla. Bu yayılma hızını siyasete zemin yapan insanlar var. Her algı duvarı yıkılabilir ve yıkılacaktır. Biz hakikatin güneşiyle bu naylon işleri eriteceğiz. Siyaset her canlıya hizmeti esas alan, insanın en çok çalışması gereken alan. Bildiklerinizi, varsa yapabileceklerinizi daha fazla insana ulaştırma imkanı sağlıyor. Siyaseti değerli kılan da bu"

"Hiçbir insan bir diğerinin kalbiyle, gönlüyle aynı değil. Kibir ve büyüklük taslamak en kötü şey. Irklar ve sosyal statüler yüzünden kavgalar çıkıyor. Kimse bulunduğu yerde doğmak için dilekçe yazmadı. Seçmedik bunları. Bugünümüz; ecdadımızın mirası, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir andır. Makam ve mevkiler sade ve sadece insanlığa en hayırlı hizmeti sunmak için bir araç olarak görülmelidir. Öz vatanımızda parya olmamamız için terimizi soğutmadan çalışma azmimizi terk etmememiz gerekir. Derdimiz insan, sevdamız Türkiye! Türkiye'ye sevdalı olan ve tam bağımsız Türkiye'yi kurmaya çalışan bir yolculuk içerisindeyiz."