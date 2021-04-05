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Kadın - Aile Kabaklı milföy tarifi | Kabaklı börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabaklı milföy tarifi | Kabaklı börek nasıl yapılır?

Kabaklı milföy yapılışı | Hızlı ve leziz bir börek yapmak isteyenler 'milföylü kabak nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabaklı börek nasıl yapılır? Kabaklı börek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:16:00 -
Kabaklı milföy tarifi | Kabaklı börek nasıl yapılır?

Hem leziz hem de sağlıklı bir sebze olan kabak, pratik tarifler hazırlamak için de birebir.

Kabaklı milföy börek tarifi

Malzemeler:

  • 10 adet milföy
  • 3 adet kabak
  • 250 gram beyaz peynir
  • Kuru nane
  • Karabiber
  • Tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı

Kabaklı milföy nasıl yapılır?

Öncelikle kabakları yıkayıp kabuklarını soyun. Ardından kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.

Bir tavaya zeytinyağına alın. Kabakları kavurun.

Kabaklar yumuşayınca tuz, karabiber ve naneyi ekleyin.

Kabağın ilk sıcağı çıkınca peyniri ilave edip karıştırın.

Arzu ederseniz bu aşamada iç harca ceviz parçaları ilave edebilirsiniz.

İki milföyü yan yana alın, un serpip merdane ile açın.

Açtığınız hamuru dört parçaya kesin.

İç harçtan hamura yerleştirip rulo olarak parçaları sarın.

Ardından börekleri fırın tepsisine dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında börekleriniz kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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