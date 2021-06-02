Kabaklı alinazik tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Kabak için; 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tane kabak (rendelenmiş şekilde), 1 çay kaşığı tuz

Kıyma için; 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı, 200 gr. az yağlı dana kıyma, 1 tane küçük boy soğan (yemeklik doğranmış şekilde), 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 tane kapya biber (küçük boy, küp doğranmış şekilde), 3 yemek kaşığı domates püresi, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı pul biber, 1/2 çay bardağı su

Üzeri için; 1 su bardağı süzme yoğurt (isteğe bağlı sarımsaklı), 1 tutam maydanoz (ince kıyılmış şekilde)

Kabaklı alinazik nasıl yapılır?

Öncelikle rendelenmiş kabakları suyunu salın ve çekene kadar zeytinyağı ile birlikte sotelemeye başlayın. Daha sonra tuzla tatlandırmalısınız.

Ayrı bir tavada zeytinyağıyla birlikte kıymayı sotelemeye başlayın. Üzerine soğan, sarımsak ve kapya biber ekleyin ve 5 dakika daha sotelemeniz gerekir.

En sonunda domates püresi, baharatlar ve suyu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika kadar pişirmelisiniz.

Kabak soteyi bir servis tabağına alabilirsiniz. Üzerine süzme yoğurt, kıyma sos ve maydanoz serpiştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…