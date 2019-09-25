Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama tarifi malzemeleri

Gaziantepliler yaptıkları birçok yemeğin içine et koymadan o yemeğe yemek demezler. O yemeklerden bir tanesi de kabaklamadır. Hem sebze hem de eti bir arada bulunduran lezzetlerden biri olan bu yemek aynı zamanda çok da doyurucu. Peki, kabaklama nedir? Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

300 gram parça et

100 gram nohut

1 kilogram kış kabağı

2 yemek kaşığı karışık salça

1 çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı yağ

Kuru nane

Su

Kabaklama nasıl yapılır?

Nohutları bir gece önceden ıslatın.

Kabakların dış kabuğunu soyup içini temizleyin, kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.

Kabakları kararmaması için suya koyun.

Nohutları ve eti yumuşayınca kadar üzerini geçecek kadar suda pişirin.

Üzerine salça, limon suyu, tuz ve kabakları ilave edin.

Kabak ve etler pişince üzerine yağda ısıtılmış, biber ve nane ile süsleyip sıcak servis yapın.