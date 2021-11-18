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Kadın - Aile Kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak tatlısı tarifi

Antalya yöresi ile özdeşleşen kabak tatlısı, genellikle yılbaşı ve bayram sofralarında sunulur.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:12:00 -
Kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak tatlısı tarifi

Kabak Tatlısı Tarifi 

Malzemeler

  • 2 kg bal kabağı
  • 2.5 su bardağı toz şeker
  • Üzeri için
  • 3 çorba kaşığı kıyılmış ceviz veya antep fıstığı

Yapılışı

Kabakların sert kabuğunu ve yeşil kısımlarını bıçakla keserek temizleyip dilimleyin. Yıkayıp suyunu süzün. Geniş bir tencereye kabak dilimlerini yan yana dizin. Üzerine toz şekeri serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat bekletin. Suyunu bırakan kabakları çok kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tencerenin kapağını açıp 25 dakika daha pişirin. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Üzerlerine ceviz veya antep fıstığı serpiştirerek servis yapın. Afiyet olsun.

 

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