Kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak tatlısı tarifi
Antalya yöresi ile özdeşleşen kabak tatlısı, genellikle yılbaşı ve bayram sofralarında sunulur.
Kabak Tatlısı Tarifi
Malzemeler
- 2 kg bal kabağı
- 2.5 su bardağı toz şeker
- Üzeri için
- 3 çorba kaşığı kıyılmış ceviz veya antep fıstığı
Yapılışı
Kabakların sert kabuğunu ve yeşil kısımlarını bıçakla keserek temizleyip dilimleyin. Yıkayıp suyunu süzün. Geniş bir tencereye kabak dilimlerini yan yana dizin. Üzerine toz şekeri serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat bekletin. Suyunu bırakan kabakları çok kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tencerenin kapağını açıp 25 dakika daha pişirin. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Üzerlerine ceviz veya antep fıstığı serpiştirerek servis yapın. Afiyet olsun.