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Kadın - Aile Kabak Kavurma tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabak Kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Diyet programlarında, üzerine bastıra bastıra önerilen sebzelerden biri de kabak.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:39:00 -
Kabak Kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Diyet programlarında, üzerine bastıra bastıra önerilen sebzelerden biri de kabak.Kabak Kavurma tarifi.

Malzemeler

3-4 tane orta boy kabak

1 tane orta boy soğan

1 adet havuç

1 adet kırmızıbiber

2-3 diş sarımsak

2 adet domatesin rendesi

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Yapılışı

Tavaya zeytinyağını alın. Yağ hafif ısındıktan sonra yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı tavaya alıp kavurmaya başlayın. Diğer tarafta kabakların kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Havuç ve kırmızı biberleri doğrayın. Soğanlar kavrulduktan sonra havuç ve kırmızıbiberi ekleyin. Biraz kavurduktan sonra kabakları ekleyin. Tavanın kapağını kapatın. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Kabaklar bir miktar kavrulduktan sonra domatesleri ekleyin. Tuz ve pul biberi de ekleyip kavurmaya devam edin.Domates ve kabaklar piştikten sonra kapatabilirsiniz. Afiyet olsun 

 

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