Kabak fiyatları şok etti! Tarladan 2.5 liraya alınıyor ama pazarda...

Gıda fiyatlarındaki yükseliş sebze ve meyve fiyatlarında tavan yaptı. Kabak fiyatları aldı başını gitti. 5 tane kabak 60 TL'yi buldu.

Çiftçi ile satıcı arasındaki fiyat farkı yüzde 340'lara dayandı. Tarlada 1 lira olan bir meyve markette 4.5 liradan satılmaya başlandı.

Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişte son günlerde sebze fiyatları dikkat çekmeye başladı.

Kabağın internet ortamındaki fiyatı 60 liralara kadar çıkarken semt pazarlarında ise kabağın kilosu 30 ile 40 TL arasında satılıyor.

Bir pazarcı "İnanın fiyat söylerken utanıyoruz. Yarım kilo fiyatını bağırıyorum. Müşteri yaklaşınca alıştıra alıştıra kilo fiyatını söylüyorum. 35 TL'den sattığım kabalak, salatalık ve biberi aynı tezgaha koydum. İstediğinden istediğin kar alabilirsin diyorum. Genellikle 1 patlıcan, 1 salatalık, 3-5 de kabak alanlar kiloyu tamamlıyor" dedi.

Bir başka pazarcı ise "Halde bir kişiyle konuştum. Kabağı tarladan 2.5 TL, salatalığı 2 TL'den satın alıyorlarmış. Nakliye, kar, diğer masrafları koysalar 5 TL'den almamız gerekir. Bu fiyatlar artık hayal. Pahalı alıp pahalı satıyoruz. Tarlada 2 TL olan salatalık markette 25 TL'den başlayıp 30 - 40 TL arasında satılıyor. Vatandaş bu gidişle evlerine çıçek yerine sebze dikmeye başlayacak" yorumunu yaptı.