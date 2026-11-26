Kabak çorbası (Tam kıvamında) lezzet sırrı ortaya çıktı! Sadece böyle yaparken farklı sonuçlar çıkartılıyor
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Mutfakta yüzlerce yıldır yapılan bu tarifin sırrı ortaya çıktı. Vazgeçilmez, köklü bir miras olduğu konuşulurken; bu şekilde tarif edilen farklı tabii yollarla, bu taktik ile muhafaza edilmesi ve o taktiklerden uzak durulması gerektiği dile getirildi. Bu taktik ile yapılmaya başlanan kabak çorbasının tadından hiç kimsenin vazgeçemeyeceği konuşuluyor. İşte evde yaptığınız sırada bu sırlar işe yarayabilir.
Kabak Çorbası (Tam Kıvamında) Tarifi İçin Malzemeler;
2 orta boy kabak
1 orta boy havuç
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağ
2 kaşık un
1 su bardağı süt
4-5 su bardağı su
Tuz ve karabiber (Yeterince)
1 tutam dereotu
Kabak Çorbası (Tam Kıvamında) Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle havuç, kabak ve sarımsağı rendeleyelim.
Uygun bir tavaya alarak 1 kaşık sıvı yağda havuç, kabak ve sarımsak karışımını soteleyelim.
Ayrı bi tencerede ise 1 kaşık tereyağını erittikten sonra unu ekleyip hafif rengi dönene kadar kavuralım.
Sonra 1 su bardağı sütü ilave edip çırpıcı ile sürekli karıştıralım.
Ardından 4-5 su bardağı sıcak suyu yavaş yavas ilave edip çırpıcı ile karıştıralım.
Sonra sotelemiş olduuümuz kabak ve havucu da ekleyip karıştıralım.
En son tuz ve karabiberini istediğiniz miktarda ekleyip kısık ateşte yaklaşık olarak 6-7 dk pişirelim.
Çorbamız piştikten sonra ocağın altını kapatıp bir tutam dereotunu ekleyip karıştıralım. Afiyet olsun
Kabak çorbasını tazeliğini ve kıvamını bozmadan muhafaza etmek için oda sıcaklığına gelmesini beklemek, hava almayan cam saklama kapları kullanmak ve tüketeceğiniz kadarını ısıtmak gerekir.
Çorbanın bozulmaması ve lezzetini koruması için dikkat etmeniz gereken temel adımlar ve saklama süreleri şunlardır:
Saklama Koşulları ve Süreleri
Buzdolabı (+4°C) 2 - 3 gün Tamamen soğuduktan sonra ağzı sıkıca kapanan cam bir kapta saklayın.
Derin Dondurucu (-18°C) 2 - 3 ay Porsiyonluk kaplara veya kilitli buzdolabı poşetlerine bölerek dondurun.
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