Emine Erdoğan'ın Öncülüğünde Büyüyen Bir Gelecek Vizyonu! Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi, geçen süreçte çevre koruma ve kaynakların verimli kullanılması alanında küresel ölçekte karşılık bulan bir küresel vizyon hareketine dönüştü. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde uluslararası boyut kazanan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle dünya çapında ortak bir çevre gündeminin önemli başlıklarından biri hâline geldi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Sıfır Atık Vakfı, çocukları ve gençleri dönüşümün merkezinde konumlandırıyor. Vakıf, sıfır atık bilincinin erken yaşlarda kazanılmasını, çevreye duyarlı davranışların günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesini ve bu anlayışın gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda eğitim kurumları ve kamu kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştiren Vakıf, çocukların çevre sorunlarını yalnızca öğrenen değil, çözümün bir parçası olan bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. Sıfır Atık Hareketi'nin temelinde yer alan doğaya saygı, kaynakları koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışı, eğitim çalışmaları aracılığıyla çocuklarla buluşmaya devam ediyor.