Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara olduğunu belirten Dr. Coşkuner, pasif içiciliğin de riski artırdığını hatırlattı. Mesleki maruziyetler, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri öyküsü de risk faktörleri arasında yer alıyor. Coşkuner, özellikle uzun yıllar sigara içenlerin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Bu belirtilere dikkat! Akciğer kanserinin bazı belirtilerle kendisini gösterebildiğini ancak erken evrelerde hiçbir belirti vermeden de ilerleyebildiğini belirten Coşkuner, vatandaşların özellikle uzun süre devam eden şikâyetleri göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Uzun süren öksürük, açıklanamayan kilo kaybı, kanlı balgam ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının dikkate alınması gereken belirtiler arasında bulunduğunu ifade eden Coşkuner, bu tür şikâyetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerektiğini belirtti. Tanı ve tedavi sürecinde kapsamlı imkânlar Coşkuner, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer kanseri tanısı için bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin, gerektiğinde biyopsi ve cerrahi işlemlerin yapılabildiğini belirtti. Korunmanın yolu sigarayı bırakmak Akciğer kanseriyle mücadelede yalnızca erken tanı değil, hastalıktan korunmaya yönelik önlemler de büyük önem taşıyor. Coşkuner, akciğer kanserinden korunmanın en önemli adımının sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu vurguladı. Sigarayı bırakmak isteyenler, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan ve hastanelerin sigara bırakma polikliniklerinden ücretsiz destek alabiliyor.